Resep Ayam Kodok Spesial Natal, Cocok untuk Sajian Akhir Tahun Bersama Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Ayam Kodok adalah hidangan ayam utuh yang diisi dengan adonan daging cincang (ayam/sapi) berbumbu, lalu dijahit kembali, dikukus, dan dipanggang hingga cokelat keemasan.

Hidangan ini umumnya disajikan saat Natal atau acara spesial lainnya.

Disebut Ayam Kodok bukan karena berisi daging kodok, melainkan karena bentuknya yang menggembung dan menyerupai kodok.

Walaupun proses membuatnya rumit dan membutuhkan waktu lama, namun semuanya akan terbayar dengan rasanya yang lezat.

Dilansir dari Sajian Sedap, berikut resep lengkapnya yang bisa kamu coba di rumah.

Untuk membuat Ayam Kodok, siapkan bahan-bahan berikut: