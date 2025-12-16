Resep Masakan
Resep Ayam Kodok Spesial Natal, Cocok untuk Sajian Akhir Tahun Bersama Keluarga
Berikut resep dan cara membuat Ayam Kodok hidangan spesial Natal, cocok untuk sajian akhir tahun bersama keluarga.
TRIBUNNEWS.COM - Ayam Kodok adalah hidangan ayam utuh yang diisi dengan adonan daging cincang (ayam/sapi) berbumbu, lalu dijahit kembali, dikukus, dan dipanggang hingga cokelat keemasan.
Hidangan ini umumnya disajikan saat Natal atau acara spesial lainnya.
Disebut Ayam Kodok bukan karena berisi daging kodok, melainkan karena bentuknya yang menggembung dan menyerupai kodok.
Walaupun proses membuatnya rumit dan membutuhkan waktu lama, namun semuanya akan terbayar dengan rasanya yang lezat.
Dilansir dari Sajian Sedap, berikut resep lengkapnya yang bisa kamu coba di rumah.
Untuk membuat Ayam Kodok, siapkan bahan-bahan berikut:
Bahan-bahan
Bahan Utama :
- 1 ekor ayam
- 1/4 sendok teh garam
- 1/4 sendok teh merica bubuk
- 1/2 sendok teh kaldu bubuk instan rasa ayam
- 200 gram brokoli, potong perkuntum, rebus (Pelengkap)
- 150 gram buncis, potong 4 cm, rebus (Pelengkap)
- 1 buah wortel, potong 4 cm, rebus (Pelengkap)
- 200 gram kentang goreng, goreng (Pelengkap)
Bahan Isi:
- 225 gram ayam giling
- 5 buah ati ayam, kukus, haluskan
- 125 gram daging giling
- 3 sendok makan bawang merah goreng, remas-remas
- 3 sendok makan tepung roti
- 4 butir telur, kocok rata
- 3 lembar daging burger, potong kasar
- 75 gram keju cheddar parut
- 2 butir telur ayam, rebus
Bahan Saus:
- 1/2 buah bawang bombay, cincang
- 2 sendok makan margarin
- 1 sendok makan tepung terigu
- 1 sendok makan kecap inggris
- 3 sendok makan saus tomat
- 1 sendok makan pasta tomat
- 1 sendok teh kecap manis
- 1 1/2 sendok teh gula pasir
- 300 ml air kukusan ayam
- 1/2 sendok teh garam
- 1/2 sendok teh merica
Langkah Pembuatan
Lepaskan daging ayam dari tulangnya, mulai dari bagian dada hingga paha, hingga tersisa kulitnya. Lumuri kulit ayam dengan garam dan merica. Sisihkan.
Campur rata ayam cincang, hati ayam, daging giling, bawang goreng, tepung roti, telur, daging burger, dan keju.
Masukkan campuran isian ke dalam kulit ayam. Tambahkan telur rebus di tengahnya. Jahit atau tutup kembali ayam hingga kembali berbentuk utuh. Tusuk-tusuk dengan jarum atau benang agar isian tidak keluar.
Kukus ayam di atas api sedang selama ±45 menit hingga matang. Angkat dan tiriskan. Simpan air kukusan untuk saus.
Goreng ayam sebentar hingga kulitnya berwarna kecokelatan dan sedikit renyah. Sisihkan.
Panaskan margarin, lalu tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan tepung, aduk rata hingga tercampur.
Tuang air kukusan ayam sedikit-sedikit sambil terus diaduk hingga saus licin dan tidak bergerindil.
Tambahkan kecap Inggris, saus tomat, pasta tomat, kecap manis, garam, gula, dan merica. Aduk hingga mendidih dan saus mengental.
Sajikan ayam kodok dengan saus di atasnya dan lengkapi dengan pelengkap sesuai selera, seperti kentang panggang atau sayuran.
