Science20 di Bawah Presidensi G20 Indonesia Pertemukan Ilmuwan Dunia

S20 dimulai melalui penyelenggaraan Webinar Nasional bertajuk “The Role of Science & Technology in Building a Post-Pandemic Climate Resilient Health System" pada Jumat (16/12/2021) lalu.

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia sudah memulai kegiatan salah satu engagement group G20, yaitu Science-20 (S20) yang mempertemukan para ilmuwan dunia.

S20 dimulai melalui penyelenggaraan Webinar Nasional bertajuk “The Role of Science & Technology in Building a Post-Pandemic Climate Resilient Health System" pada Jumat (16/12/2021).

Co-Sherpa Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani dalam pernyataannya menekankan bahwa S20 sangat berperan dalam mengawal diskursus isu global agar sejalan dengan prioritas Indonesia.

“S20 perlu kolaborasi dengan stakeholders lainnya, agar bisa memberikan hasil yang riil dan untuk memastikan no one is left behind,” ujarnya lewat pernyataan hari Jumat (24/12/2021) lewat website Kemlu RI.

Baca juga: Pelajar Indonesia Raih Medali Ajang Olimpiade Sains Junior Internasional

Baca juga: Kementerian PPPA Jelaskan Perbedaan Women20 dan G20 Empower

Dijelaskan bahwa S20 adalah forum para ilmuwan anggota-anggota G20, yang bertujuan memberikan basis saintifik bagi perumusan kebijakan G20.

Sepanjang Presidensi G20, S20 Indonesia nantinya akan didukung oleh AIPI, BRIN, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Asian Development Bank.

Narasumber kunci, yakni Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah reformasi arsitektur kesehatan global.

Keketuaan Indonesia akan mendorong terwujudnya berbagai proyek nyata di bidang kesehatan.

Misalnya melalui mobilisasi sumber daya medis dan perluasan global manufacturing hubs untuk produksi vaksin COVID-19 berbasis mRNA.

Ketua AIPI selaku Chair S20 selanjutnya menjelaskan bahwa S20 Indonesia akan fokus pada dua isu utama, yaitu kesehatan dan perubahan iklim.

Hal ini didasari fakta saintifik adanya keterkaitan isu lingkungan dan pandemi, dimana kerusakan habitat alami telah tingkatkan zoonotic diseases seperti COVID-19.

Tercatat lebih dari 125 peserta hadir, termasuk dari kalangan ilmuwan, akademisi, Organisasi Internasional dan Kementerian/ Lembaga terkait.

Sebagaimana diketahui Presidensi G20 Indonesia secara resmi dimulai pada tanggal 1 Desember 2021.

Mengawali keketuaan, Indonesia telah sukses menyelenggarakan 1st G20 Sherpa Meeting tanggal 7-8 Desember 2021 di Jakarta, serta 1st Finance and Central Bank Deputy Meeting pada 9 – 10 Desember 2021 di Bali.