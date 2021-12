Dilengkapi Perangkat Tak Ada Bandingannya, Teleskop James Webb Sukses Meluncur ke Luar Angkasa

AFP/BILL INGALLS

Dalam gambar yang dirilis oleh NASA, roket Arianespace Ariane 5 dengan Teleskop Luar Angkasa James Webb NASA di dalamnya, terlihat di landasan peluncuran, pada 23 Desember 2021, di Pelabuhan Antariksa Eropa, Pusat Antariksa Guyana di Kourou, Guyana Prancis. - Teleskop, observatorium ruang angkasa paling kuat yang pernah dibangun, sekarang secara tentatif akan diluncurkan pada Hari Natal, setelah beberapa dekade menunggu. Sebuah keajaiban teknik, ini akan membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang Semesta, mengintip kembali ke waktu 13 miliar tahun. Berikut adalah lima hal yang perlu diketahui.