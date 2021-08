Chord Pede - Sheila on 7: Aku Memang Ngga Funky Tapi Bukan Gembel yang Hidup Tanpa Usaha

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Pede, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Pede ini termuat di album pertama So7 yang bertajuk Sheila on 7, dirilis pada 1999 silam.

Di album tersebut termuat pula sejumlah lagu hits andalan Sheila on 7 seperti Dan, Kita hingga Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki.

Untuk lagu Pede ini, mengisahkan kepercayaan diri seseorang saat sedang jatuh cinta.

Berikut chord Pede dari Sheila on

Intro : G C G D

G C G D G



(*)

G

Aku memang belum punya mobil

C

Yang bisa teduhkanmu dari hujan

G

Tapi aku punya lagu

C

Yang bisa menghangatkanmu di setiap saat



G

Aku memang nggak funky

C

Tapi bukan gembel yang hidup tanpa usaha

(**)

D

Tapi kalau kamu sadar

C

Yang kita butuhkan bukan hanya funky style

D C D

Yang kita butuhkan.



Intro



G

Tapi kalo kamu benar cewek baik

C

Kamu pasti falling in love with me

G

Karena aku bisa membuaimu

C

Terbang melayang ke sana kemari

D

Tapi kalau kamu sadar

C

Yang kita butuhkan bukan hanya materi

D C D

Yang kita butuhkan.



Chorus :

G C

Penggang erat pinggangku saat kita melaju

G D

Di atas bintang-bintang/dua roda

Em C

Dendangkan serta lagu kesayanganmu

G

Seperti sedia kala

D

Dimana kita terangkai bersama



Back to (*) (**)

Guitar solo :



Chorus





(Tribunnews.com)

