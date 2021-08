Billie Eilish Bocorkan Cuplikan Konser Sinematik Perdana

Poster Konser Billie Eilish bertajuk Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi peraih penghargaan Grammy yang menempati puncak tangga lagu, Billie Eilish, akan hadir di Disney+ Hotstar untuk pertama kalinya melalui konser sinematik perdana bertajuk "Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles".

Nantinya konser ini akan secara eksklusif tayang pada 3 September 2021.

Disutradarai oleh Robert Rodriguez dan peraih penghargaan Oscar, Patrick Osborne, konser spesial ini juga akan menampilkan elemen animasi yang akan membawa para penonton ke sebuah perjalanan mengagumkan yang menggambarkan kota kelahiran Billie di Los Angeles berikut pemandangan ikoniknya.

Konser Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles juga menampilkan Finneas, Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles Philharmonic, yang dipimpin oleh Music & Artistic Director, Gustavo Dudamel, dan gitaris terkemuka di dunia asal Brazil, Romero Lubambo, dengan aransemen orkestra oleh David Campbell.

Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles ini diproduksi oleh Interscope Films dan Darkroom Productions, bekerja sama dengan Nexus Studios dan Aron Levine Productions, dengan Kerry Asmussen sebagai Live Concert Director dan Pablo Berron sebagai Director of Photography.

Untuk diketahui, Happier Than Ever merupakan album baru yang ditulis langsung oleh artis pemenang Penghargaan Grammy sebanyak tujuh kali, Billie Eilish bersama kakaknya, Finneas, yang juga memproduseri album tersebut.

Happier Than Ever yang baru saja dirilis menempati posisi No. 1 di 19 negara saat debutnya dan telah menduduki puncak tangga lagu selama tiga minggu berturut-turut di Amerika Serikat.

Sebelum album Happier Than Ever, album perdana Billie yang berjudul When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” menempati tangga lagu No. 1 di Billboard 200 di Amerika Serikat dan 17 negara lainnya di seluruh dunia sejak dirilis pada 2019 lalu.

Album tersebut juga berhasil menjadi album yang paling banyak diputar pada tahun 2019.

Billie juga mencetak sejarah sebagai artis termuda untuk menerima nominasi dan memenangkan semua kategori utama pada ajang penghargaan Grammy Awards yang ke-62.

Baru-baru ini, Billie juga memenangkan penghargaan untuk kategori Record of the Year untuk lagu everything i wanted, dan untuk kategori Best Song Written For Visual Media untuk lagu No Time to Die pada ajang penghargaan Grammy Awards yang ke-63.

Sementarabitu penulis/sutradara Robert Rodriguez sebelumnya menyutradarai film aksi Desperado dan From Dusk Till Dawn.