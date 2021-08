Chord Gitar dan Lirik Lagu Bunga (Karena Aku Lelaki) - Ihsan: Aku Melintasi Malam Sepiku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Bunga (Karena Aku Lelaki) merupakan singel milik Muhammad Ihsan Tarore atau dikenal dengan nama panggung Ihsan.

Single tersebut dirilis pada 2007 dalam album musiknya bertajuk The Winner.

Lagu pop ini dimuat bersama sembilan buah lagu lainnya yang digarap di bawah naungan Sony BMG Indonesia.

Berikut chord kunci gitar Bunga (Karena Aku Lelaki) - Ihsan:

Intro : C Dm F Fm

C Am

aku melintasi . . . malam sepiku

Em F G

tanpa dirimu . . . di sisiku . kekasih

C Am

rasa sesal yang s ’ lalu . . . menghantuiku

Em F G

di saat kucampakkan . . . dirimu manis

Dm F

walau kini engkau sudah menjadi milik yang lain

C G Am

aku tetap cinta …

C F G

kuharap engkau kembali untuk maafkanku



reff i :

C G Am G F

bunga beri aku satu kesempatan lagi

Em Dm G

jangan sampai . . . ku mengemis padamu

C G Am G F

bunga ku berjanji kali ini akan kutepati

Dm G C

karena aku . . . . lelaki …



musik : C Dm F Fm

C Am

sudah kumantapkan hatiku untukmu

Em F G

hanya engkau yang mampu mengerti aku

C Am

tinggalkan dirinya kembalilah padaku

Em F G

hanya aku yang mampu memahamimu

Dm F G

sudah tutup saja mata lupakan semua

C G Am

yang telah terjadi …

Dm F G

mari kita mulai lagi satu kisah cinta

(Tribunnews.com/Mohay)