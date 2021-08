Chord Lagu Aku Sayang Aku - Chintya Gabriella: Terima Kasih Masa Lalu Kamu Ajarku Bahagia

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Aku Sayang Aku yang dipopulerkan oleh Chintya Gabriella.

Lagu Aku Sayang Aku dirilis pada 5 Januari 2021, lalu.

Video Klip lagu ini telah tayang di YouTube Chintya Gabriella.

Kini lagu Aku Sayang Aku viral di TikTok dengan kutipan lirik: terima kasih masa lalu kamu ajarku bahagia.

Chord Gitar Aku Sayang Aku - Chintya Gabriella:

Dm..G..

C D

sekarang ku berbeda..

G C C-G/B

aku setegar karang..

F Em Am

tak apa salah cinta..

Dm G C -Gm

agar kubelajar..

Reff :

C -G -F G

te-ri-ma kasih masa lalu..

Em Am

kamu ajarku bahagia..

Dm

juga mengajarkan..

G C Dm Em

luka yang tak terlu..pa..kan..

Gm-C F G

ka-mu membuatku berbeda..

Bm E Am

bahagia bukan karnamu..

Dm G (F)

tapi karena.. Aku Sayang Aku ..

Musik : F..G..Em G Dm

Reff end:

Dm-G -F G

te-ri-ma kasih masa lalu..

Em Am

kamu ajarku bahagia..

Dm

juga mengajarkan..

F C Dm Em

luka yang tak terlu..pa..kan..

Gm-C F G

ka-mu membuatku berbeda..

Bm E Am

bahagia bukan karnamu..

Dm G C

tapi karena.. Aku Sayang Aku ..

Dm F G C

terima kasih masa lalu..

Video Klip Aku Sayang Aku - Chintya Gabriella:

