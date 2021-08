Chord Gitar dan Lirik Lagu Bukannya Aku Takut - Juliette: Seakan Kau Bisa Membalas Cintaku

TRIBUNNEWS.COM - 'Bukannya Aku Takut' merupakan single yang membawa nama grup band Juliette meroket di dunia musik Tanah Air.

Juliette merupakan band terobosan program musik Kentucky Fried Chicken yang bertajuk "KFC Music Hit List".

Kini, Juliette beranggotakan Zoe (vokal), Ale Andri (gitar) dan Sevri Hadis (drum).

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bukannya Aku Takut dari Juliette:

Intro : C Am F C G C



Dm

ku tak peduli

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli



G Dm

ku memang begini

G Em A

bila ku benar-benar cinta mati

Dm

ku tak peduli

G F

apa saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela



Reff:

C Dm

bukannya aku takut

G F

akan kehilangan dirimu

Em Am

tapi aku takut

F G

kehilangan cintamu

C Dm

mungkin saja saat itu

G F

kau mempermainkan aku

Em Am

seakan kau bisa

A# G

membalas cintaku



Dm

kau tak kan mengerti

G Em A

yang selama ini kurasakan pasti

Dm

kau tak peduli

G F

bila saja yang kuinginkan

Em G

kamu rela



Kembali ke reff



C Bm Am G

F Em Dm G

C Bm Am Em F C G

(Tribunnews.com/Mohay)