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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu It's Only Me yang dipopulerkan oleh Kaleb J, lengkap dengan video klipnya.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Tangkapan Layar YouTube PASSION VIBE
Simak chord gitar dan lirik lagu It's Only Me dari Kaleb J dalam artikel ini 

TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul It's Only Me.

Lagu It's Only Me dipopulerkan oleh Kaleb J dan dirilis pada 2020.

Lagu ini tengah viral di aplikasi TikTok dengan kutipan liriknya I will always be the one who pull you up.

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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:

[Intro]
B G#m E
 
[Verse]
B      G#m
Selama ini
         E
Ribuan Hari kudekat denganmu
B         G#m           E
Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu
 
B         E             C#m    F#
Tanpa kau tahu perasaan ku padamu
E          D#m    C#m
Sendiri ku berharap
           D#m   F#              B
Memberi kasih walau tak kembali
 
 
[Chorus]
G#m                              E
I maybe not yours and you're not mine
                  D#m D#           G#m
But I’ll be there for you when you need me
             E
It is only me
                 C#m
Believe me girl, it's only me
      G#m        F#
Yeah, it's only me!
 
B             G#m                 E
I will always be the one who pull you up
               D#         G#m
When everybody push you down
              E
And it's only me
             C#m
Believe me girl, it's only me!
         F#
Yeah it's only me
 
G#m F#m C#m  F#
 
[Verse 2]
B      G#m               E                C#m
Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku
B            G#m       E F#
Ku takkan acuhkan dirimu
D#m B      E
Tapi kuharap
 
             C#m       F#
Suatu saat nanti kau tahu
E          D#m
Sendiri ku berharap
E        D#m
Memberi kasih
    F#         B
walau tak kembali
  
[Chorus]
               G#m                 E
I maybe not yours and you're not mine
               F#m      D#         G#m
But I’ll be there for you when you need me
           E
It is only me
            C#m
Believe me girl, it's only me
           G#m    F#
Yeah, it's only me!
 
B             G#m                 E
I will always be the one who pull you up
          D#m       D#    G#m
When everybody push you down
              E
And it's only me
 
            C#m
Believe me girl, it's only me!
      F#         G
Yeah it's only me
  
[Bridge]
              D
Aku memang bukan
F             Em   D
Rasa yang kau mau
G                   D
Namun ku kan slalu ada
Gm     A
Untukmu
D    Bm
.... Untukmu

Video Klip 

(Tribunnews.com)

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Penulis: Adya Ninggar P
Editor: bunga pradipta p
Sumber: TribunSolo.com
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