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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Berikut ini chord gitar dan lirik lagu It's Only Me yang dipopulerkan oleh Kaleb J, lengkap dengan video klipnya.
Tangkapan Layar YouTube PASSION VIBE
Simak chord gitar dan lirik lagu It's Only Me dari Kaleb J dalam artikel ini
TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul It's Only Me.
Lagu It's Only Me dipopulerkan oleh Kaleb J dan dirilis pada 2020.
Lagu ini tengah viral di aplikasi TikTok dengan kutipan liriknya I will always be the one who pull you up.
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Chord Gitar dan Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
Video Klip
(Tribunnews.com)
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Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
Chord Its Only Me - Kaleb J
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Penulis: Adya Ninggar P
Editor: bunga pradipta p
Sumber: TribunSolo.com