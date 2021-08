Chord Gitar Lemah Teles - Happy Asmara: Kowe Mbelok Ngiwo Nengen Tanpo Nguwaske Mburi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Lemah Teles berikut ini.

Lagu Lemah Teles dinyanyikan dan dipopulerkan kembali oleh beberapa penyanyi dangdut, termasuk Happy Asmara.

Lemah Telah pertama kali dirilis pada 17 Juli 2021 di YouTube Music Interactive.

Lagu Lemah Teles yang dinyanyikan oleh Happy Asmara ini sempat menduduki trending di YouTube dan hingga saat ini masih termasuk dalam sound populer yang banyak digunakan oleh para pengguna TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lemah Teles - Happy Asmara:

Intro

C G/B Am A

Dm A Fm G

C G/B Am

jujur.. ati iki loro

F G C

durung iso.. nompo kenyataan

E A

tanduran sing wes tak sirami

Dm

maleh dadi awu ireng

G

di obong karo kahanan

C G/B Am

mbiyen janji bareng bareng

F G C

ngrasakke susah lan seneng

E Am

saiki kowe medotke angen angen

F G

tak kuatke ati yen kudu kelangan

Reff

C G

kowe mbelok ngiwo nengen

Am Em

tanpo nguwaske mburi

F Em

tak tabrak kowe loro

Dm G

iki salahe sopo

C G

yen kowe wes ra tresno

Am Em

ngomong ojo t'rus lungo

F Em

awas nemoni apes

Dm

lemah teles

G C

Gusti sing.. bakal mbales

(*OWW)

