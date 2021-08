Cristiano Ronaldo Balik ke Manchester United, Ibnu Jamil: Welcome Back Cing Aldo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik lapangan hijau tengah disanterkan dengan isu kuat kembalinya sang maestro CR7 atau Cristiano Ronaldo ke klub yang membesarkan namanya itu, Manchester United (MU).

Kabar tersebut nyatanya juga telah sampai ditelinga suami Ririn Ekawati, Ibnu Jamil.

Lewat unggahan video di Instagram, Ibnu Jamil mengunggah video momen saat dirinya bertemu Ronaldo secara langsung.

Dalam keterangannya, ia mengucapkan selamat atas kembalinya sang maestro ke MU.

"Ijin posting ini lagi ya jon..welcome back cing aldo @cristiano glad to see you again," tulis Ibnu Jamil dikutip dari laman Instagramnya, @ibnujamilo, Sabtu (28/8/2021).

Ibnu Jamil yang telah jatuh cinta menjadi pendukung klub MU ini pun mengungkap kegembiraan dengan menuliskan lirik lagu kebangsaan fans setan merah ini untuk dinyanyikan kembali.

"Teriak glory glory man united lagi yuk," lanjutnya.

Sebagai informasi, Manchester United lewat Instagramnya mengonfirmasi kepastian jika Cristiano Ronaldo telah berlabuh di MU dari Juventus, Jumat (27/8/2021).

Ronaldo kembali ke Old Trafford setelah berpisah selama kurang lebih 12 tahun.

"Wellcome home @cristiano", Jumat (27/8/2021).

Dalam persaingan transfernya ini, Setan Merah nyatanya telah berhasil menggeser rival sekotanya, Manchester City, untuk mengamankan pemain dengan nomor punggung 7 itu.

Adapun biaya transfer CR7 dikabarkan mencapai 25 juta euro (sekitar Rp 420 miliar) plus bonus.