Elvan Saragih Curhat Lewat Lagu Barunya yang Berjudul 'Kau Ulangi Lagi'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juara Rising Star 2019, Elvan Saragih baru saja merilis single terbaru yang diberi judul 'Kau Ulangi Lagi'.

Lagu ini seakan menjadi jawaban dari hubungan yang tidak baik dan tidak sehat, sebaiknya memang ditinggalkan.

Karena kebahagiaan dalam menjalin sebuah hubungan bisa dibilang adalah prinsip.

“Lagu ini bercerita tentang seseorang yang punya pasangan, yang selalu melakukan kesalahan yang sama hingga membuat dirinya meninggalkan pasangannya," kata Elvan Saragih kepada awak media, Minggu (29/8/2021).

"Uniknya adalah aku pernah di situasi yang sama di lagu ini, either yang ninggalin maupun yang ditinggalin. So its kinda related to me, ungkap mahasiswa sebuah perguruan tinggi ini," bebernya.

Sejak menjuarai ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia tahun 2019 lalu silam, eksistensi bermusik Elvan Saragih benar-benar ditunjukannya secara serius.



Termasuk dalam mempersiapkan single perdananya sebagai penyanyi solo, 'Kau Ulangi Lagi' yang dirilis pada Jumat (27/8/2021) kemarin.

Elvan bekerja sama dengan Asta Andoko (RAN), Bowo Soulmate (vocal director) dan Handyanto Jiwamata (komposer, produser dan arranger).

Merekalah yang menciptakan harmoni musikal yang asik, easy listening dan catchy dalam balutan genre pop, soul R&B yang dominan ini.

"Saat sesi rekaman aku ditemenin sama mas Handy dari Kanan Production juga kak Asta. Sementara yang jadi vocal director aku itu mas Bowo (Soulmate). Menariknya waktu yang dibutuhin saat proses rekaman, cuma 1 hari sih untuk merekam materi yang udah dipersiapkan ini. Seru banget!," ujar Elvan.

Musik video dari single 'Kau Ulangi Lagi' sudah dibuatkan secara khusus untuk para pengikut setia Elvan Saragih dan tentunya penikmat musik dimanapun berada.

"Proses shooting MV sudah dibuat, dan pengerjaannya memakan waktu yang cukup singkat sih. Karena hanya menghabiskan waktu satu hari saja. Aku sih berharap dengan dihadirkannya lagu Kau Ulangi Lagi semoga temen-temen Elvanian dan masyarakat pecinta musik suka dengan single terbaru ku ini," bebernya.

"Moga-moga bisa muncul di banyak tangga lagu teratas yang ada di Indonesia" ungkapnya.