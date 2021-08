Jadi Juara Masterchef Indonesia Season 8, Jesselyn Tak Menyangka Masuk Grand Final

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jesselyn Lauwreen menjadi juara Masterchef Indonesia Season 8. Ia berhasil unggul dalam persaingan dengan Nadya di babak Grand Final.

Sebelum bersaing dengan Nadya di grand final, Jesselyn mengaku bahwa ia tak menyangka bisa sampai ke final.

“Bener banget, aku juga nggak pernah mikirin sejauh itu. Karena aku nikmati prosesnya.” Ujar Jesselyn dikutip dari program 'Keeping Up With The Chef', Senin (30/8/2021).

Senada dengan Jesselyn, Nadya juga tak menyangka bahwa perjuangannya bisa sampai ke babak grand final.

"Aku nggak pernah kepikiran sampai sejauh, ‘Gimana di grand final nanti’, karena aku nikmati prosesnya," kata Nadya.

Baca juga: Jadi Juara MasterChef Season 8, Jesselyn Lauwreen Ungkap Perjuangan dan Pengorbanannya

"Ikuti aja step by stepnya dan selalu memberikan yang terbaik. Kalau masuk pressure test, ya, dijalani dengan maksimal dan tetap optimis," bebernya.

Jesselyn Lauwreen, jawaran MasterChef Indonesia Season 8. (Instagram)

Ajang Masterchef Indonesia Season 8 sudah selesai dengan Jesselyn berhasil menjadi juara.

Obrolan Nadya dan Jesselyn sebelum keduanya bersaing di grand final dalam 'Keeping Up With The Chef' selengkapnya di RCTI+.