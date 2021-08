Chord dan Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk dari Kunci C: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dan lirik lagu Mendung Tanpo Udan yang dinyanyikan oleh Ndarboy Genk.

Kunci gitar lagu Mendung Tanpo Udan dapat dimainkan dari C.

Lagu ini diciptakan oleh Kukuh Prasetya Kudamai.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Intro) G Bm Em D C D#

G Em

mlaku bebarengan.

C D

bendino sayang sayang..

G Em

sedih lan kebahagiaan

C D

dilewati.. tahun-tahunan..

(Intro) C D G -D/F# Em

Am C D..

G Em

padu meneng-menengan..

C D

barkui kangen-kangenan..

G Em

kadang bedo pilihan

C D

nganti.. pedot balikan..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Int.) C D Bm E

Am D G G7..

C D B Em

Am D G..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am

kabeh kui sing diarani perjalanan..

D

hoo wo..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan

