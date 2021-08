Lirik dan Chord Bahaya - Arsy Widianto & Tiara Andini: Andai Kau Bisa Mengerti, Betapa Beratnya Aku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu dari Arsy Widianto dan Tiara Andini berjudul Bahaya.

Lagu Bahaya dipopulerkan oleh dua penyanyi muda Tanah Air, Arsy Widianto dan Tiara Andini.

Diketahui lagu ini telah dirilis pada awal Maret 2021, lalu.

Karya Bahaya merupakan rangkaian terakhir dari seri musik Tiara Andini dan Arsy Widianto.

Chord gitar dan lirik lagu Bahaya - Tiara Andini & Arsy Widianto:

G Cm

sebenarnya aku..

Em Dm G

ingin dekatmu..

C#m F# Bm

namun ku sadari ku tak bisa

E Am

tak boleh ku disini..

D

bahaya ku makin cinta..



G Cm

ku tak ingin jauh..

Em Dm G

tak ingin berpisah..

C#m F# Bm

mengapa semua selalu indah

E Am

saat denganmu..

B

sayang untuk di akhiri..

Reff: E G#

andai engkau bisa mengerti

C#m Bm (E)

betapa beratnya aku..

A G#m C#m

harus aku tetap terse..nyum

F#m B

padahal hatiku terluka..



A G#

adakah arti cinta ini

C#m Bm E

bila ku tak jadi dengan..mu

A G#m C#m

jika memang ku harus per..gi

F#m B D E

yakinlah.. hatiku kamu..



E Am

bukankah semesta

C#m Bm E

yang pertemukan ki..ta..

F# D# G#m

harus kah ku sampaikan pada bintang

C# F#m

mengapa bukan kamu..

G#

yang memiliki aku..



Reff: C# F

andai engkau bisa mengerti

A#m G#m C#

betapa beratnya aku..

F# Fm A#m

harus aku tetap terse..nyum

D#m G#

padahal hatiku terluka..



C# F

adakah arti cinta ini

A#m G#m C#

bila ku tak jadi dengan..mu

F# Fm A#m

jika memang ku harus per..gi

D#m G# C#

yakinlah.. hatiku kamu..



F A# D#m

mengapa cinta pertemu..kan

G# F#m C#

bila akhirnya di pisah..kan..

F A# D#m

dan mengapa ku jatuh cin..ta..

F#m G# A

pada cinta yang tak jatuh padaku.. hoo..



Intro:

D F# Bm Am D



Reff:

G F#m Bm

harus aku tetap terse..nyum

Em A

padahal hatiku terluka..

D F#

adakah arti cinta ini

Bm Am D

bila ku tak jadi dengan..mu

G F#m Bm

jika memang ku harus per..gi

Em A

yakinlah.. hatiku



D F# Bm Am D

kamu hu hu u.. kamu.. hu u..

G F#m Bm

harus aku tetap terse..nyum

Em A

padahal hatiku terluka..



D F#

adakah arti cinta ini

Bm Am D

bila ku tak jadi dengan..mu

G F#m Bm

jika memang ku harus per..gi

Em A Bm G

yakinlah.. hatiku kamu..



F#m F

hu u uu uu..

Em A G Gm

yakinlah.. cinta untukmu..

D

hu hu huu..





(Tribunnews.com)