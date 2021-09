Chord Gitar dan Lirik Lagu Melamarmu - Badai Romantic Project: Jadilah Ibu dari Anak-anakku

TRIBUNNEWS - Lagu "Melamarmu" merupakan single kedua dari Badai Romantik Project (BRP), sebuah band garapan Badai eks Kerispatih.

Lagu ini pertama kali diluncurkan pada 15 September 2017.

Badai mengungkapkan kalau ide awal penulisan lagu ini melihat semakin banyak orang yang mulai mengabaikan proses lamaran.

Menurut Badai, lamaran merupakan proses yang sangat sakral sebelum memasuki masa pertunangan hingga pernikahan resmi.

Lirik dan Chord Melamarmu - Badai Romantic Project

[Intro]

F E7

[Verse]

C G/B

Di ujung cerita ini

Bb F

di ujung kegelisahanmu

Fm C

kupandang tajam bola matamu

D G

cantik dengarkanlah aku..

C G/B

aku tak setampan don juan

Bb F

tak ada yang lebih dari cintaku

E/G# Am G

..tapi saat ini ku tak ragu

D/F# G

ku sungguh memintamu..

[Chorus]

F G

jadilah pasangan hidupku

Em Am

jadilah ibu dari anak-anakku

Dm G

membuka mata dan tertidur

C C7

di sampingku..

F G

aku tak main main

E/G# Am

..seperti lelaki yang lain

Dm

satu yang ku tahu

G

..kuingin melamarmu

[Instrumental]

F G F G

[Verse]

G Fm C G/B

a.. ku tak setampan don juan

Bb F

tak ada yang lebih dari cintaku

E/G# Am G

..tapi saat ini ku tak ragu

D/F# G

ku sungguh memintamu..

[Chorus]

F G

jadilah pasangan hidupku

Em Am

jadilah ibu dari anak-anakku

Dm G

membuka mata dan tertidur

C C7

di sampingku..

F G

aku tak main main

G/B E/G# Am

..seperti lelaki yang lain

Dm

satu yang ku tahu

G

..kuingin melamarmu

F C A Dm G C

..huuu ..huuu....

F G

wooo ooo 0

[Chorus]

C/E F G

jadilah pasangan hidupku

Em Am

jadilah ibu dari anak-anakku

Dm G

membuka mata dan tertidur

C C7

di sampingku..

F#m7 Fm

aku tak main main

Em E/G# Am

..seperti lelaki yang lain

Dm Em

satu yang ku tahu..

F/A Dm

oh satu yang ku mau..

G

..kuingin melamarmu

[Outro]

F Fm C

