Chord Temani Aku - Sheila on 7: Tetaplah di Sini Peri Kecilku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Temani Aku, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Temani Aku ini termuat di album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, album kedua dari So7 yang dirilis pada tahun 2000 silam.

Di album ini, termuat pula sejumlah hits andalan dari Sheila on 7 seperti Sehabat Sejati, Shepia hingga Sebuah Kisah Klasik.

Berikut chord Temani Aku dari Sheila on 7

Intro: Am G Am G

C G

Layaknya gelap malam

Am

Yang indah karna bintang

F

Woo… hoo….. woo…

G C

Woo… hoo….. woo…

(*)

C G

Layaknya sang penyair

Am

Yang elok karna puisi

F

Woo… hoo….. woo…

G C

Woo… hoo….. woo…

Reff:

Ah… A… A… ah…

Em

Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…

Dm

Selayaknya puisi

G C

Tetaplah di sini peri kecilku

Ah… A… A… ah…

Em

Bagiku kau bintang

Ah… A… A… ah…

Dm

Selayaknya puisi

G Am G

Temani aku selamanya

Am G

Selamanya…

Back to: (*)

Int: Am F G C (2x)

Dm G

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am G Am G

Selamanya… selamanya…

Am

Selamanya…

(Tribunnews.com)