Ketika Merasa Lelah dan Diliputi Kesedihan, Menangis Bikin Nikita Mirzani Lebih Tenang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nikita Mirzani kadang merasa lelah dengan pekerjaan dan masalah yang menyertai kehidupannya. Karena alasan itu, ia bisa menangis.

Baru-baru ini Nikita Mirzani terlihat menangis sambil duduk sendirian, seperti terlihat pada video yang diabadikan sahabatnya dan diunggah di Instagram cerita.

Ketika ditanya oleh awak media terkait hal itu, Nikita Mirzani mengaku merasa kelelahan karena pekerjaannya yang tiada henti akhir-akhir ini.

"Kan gue kerja terus nih. Biasanya Sabtu-Minggu gua nggak kerja, tapi sekarang gua ambil kerja. Merasa capek, lemah, lagi sedih aja. Down aja gitu," kata Nikita Mirzani, saat ditemui di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, Rabu (1/9/2021).

Menangis, menurut Niki, sapaan akrabnya, dapat meringankan beban yang ada di pikirannya saat ini.

"Jadi kayak pengin take a brake to my self. Mau mencoba menyenangkan diri sendiri," tuturnya.

Terlebih Nikita mengakui dirinya sering menangis untuk menghilangkan lelah dan semua masalah termasuk masa lalu yang ada dalam hidupnya. Ia pun menyangkal bukan menangis karena terjerat kasus hukum.

"Kalau capek banget gue akan memikirkan tentang kehidupan-kehidupan yang sebelumnya," ujarnya.

"Nggak. Masalah-masalah yang kemarin mah. Kebetulan yang jadi pelapor kan aku, bukan terlapor. Jadi nggak masalah sama hal itu," sambungnya.

Ibu tiga anak ini kembali menegaskan usai menangis dirinya akan merasa tenang untuk menjalani kehidupan seperti sediakala.

"Kalau habis itu (nangis) kayaknya enak aja. Kayak udah lega. Tidur, bangun pagi lagi kayak udah nyaman jadi kerja lagi," tutup Nikita Mirzani.