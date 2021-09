Chord Gitar dan Lirik Lagu Penantian - Armada, Kunci Am: Temukan Dia Untukku, Pulangkan Dia Padaku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Penantian yang dipopulerkan band Armada.

Chord gitar lagu Penantian dapat dimainkan dari kunci Am.

Lagu ini termuat dalam album bertajuk Pagi Pulang Pagi.

Album musik kelima karya Armada ini dirilis pada tahun 2014.

Chord Gitar dan Lirik lagu Penantian - Armada

(Intro) Am G C

Dm E Am

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

kembali pulang.. untukku..

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

(Int.) F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

(Outro) Am E G D

Dm E Am

hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

