Chord Gitar Lagu Serpihan Hati - Utopia: Serpihan Hati Ini Kupeluk Erat

Chord dan Lirik Lagu Serpihan Hati - Utopia

Intro : G

Dm Gm C F

Dimatamu aku tak bermakna

Dm Gm C

Tak punyai arti apa-apa

A# C F Dm

Kau hanya inginkanku saat kau perlu

A# C F

Tak pernah berubah..

Dm Gm C F

Kadang ingin kutinggalkan semua

Dm Gm C

Letih hati menahan dusta

A# C F Dm

Diatas pedih ini aku sendiri

A# C

Selalu sendiri...

F Dm

Serpihan hati ini kupeluk erat

Gm C

Akan kubawa sampai kumati

F Dm

Memendam rasa ini sendirian

Gm A#

Ku tak tau mengapa

C

Aku tak bisa melupakanmu...

Int : D# A# D# C

Dm Gm C F

Kupercaya suatu hari nanti

Dm Gm C

Aku akan merebut hatimu

A# C F Dm

Walau harus menunggu sampai ku takmampu

A# C

Menunggumu lagi... (*)

