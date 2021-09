Chord Lihat Dengar Rasakan - Sheila on 7: Mudahkan Hidupnya Hiasi dengan Belai Mu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Lihat Dengar Rasakan, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu ciptaan Adam Sheila on 7 ini termuat di album kedua So7 yang bertajuk Kisah Klasik Untuk Masa Depan., dirilis pada tahun 2000 silam.

Makna yang terdapat dalam lagu Lihat Dengar Rasakan ini berupa motivasi dalam menjalani kehidupan agar tetap semangat meski harapan tak sesuai dengan kenyataan.

Berikut chord Lihat, Dengar, Rasakan dari Sheila on 7

G C

Dia telah berdiri Coba berlari

Em C

Tak pernah dia jelang hidup yang inginkan

G C

Kilau hari-hari dan birunya langit

Em C

Terhapus rasa indah perpejam oleh lelah



Interlude : G C G C



G C

Dalam lelahnya mata nikmat dunia menjelma

Em C

Sejenak dia berharap malam tanpa batas

G C

Bunda s’lalu tanamkan jangan pernah menyerah

Em

Jalani dan panjatkan

C

Kelak syukur kau ucapkan pada diri Nya

D

Kumohonkan



Reff :

G D C G

Mudahkan hidupnya hiasi dengan belai Mu

Em G C

Sucikan tangan-tangan yang memegang erat harta

G D C G

Terangi harinya dengan lembut mentari Mu

Em G C

Buka genggaman yang telah menjadi hak mereka

(Tribunnews.com)