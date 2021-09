Film Nominasi TIFF 2021 dan Venice International Film Festival 2021 Bakal Tayang di KlikFilm

TRIBUNNEWS.COM - Dua ajang festival film internasional secara bersamaan, yaitu Toronto International Film Festival (TIFF) dan Venice International Film Festival bakal digelar September 2021.

Tidak ingin ketinggalan, KlikFilm akan menghadirkan film-film yang ada Toronto Internasional Film Festival (TIFF) 2021 dan Venice Internasional Film Festival 2021.

Film-film yang akan tayang di KlikFilm antara lain A Banquet (TIFF), Aheed Knee (TIFF), Bergman Island (TIFF), Are You Lone Some Tonight? (tiff), Huda's Salon (tiff), Medusa (tiff), The Survivor (tiff), Silent Night (TIFF), The Score (tiff), Night Riders (TIFF).

Kemudian ada The Worst Person In The World (TIFF), The Lost Daughter (Venice Internasional Film Festival), Les Choses Humaines (Venice Internasional Film Festival), dan Madeleine Collins (Venice Internasional Film Festival).

Direktur KlikFilm Frederica mengungkapkan kebahagiaannya KlikFilm dapat menghadirkan film-film yang berkualitas internasional di KlikFilm.

"KlikFilm akan terus mengisi katalog-katalog filmnya dengan film-film terbaik dan bagus. Kami barharap ini dapat memberikan kepuasan untuk para penikmat film," ujarnya.

Berikut adalah sinopsis dari film-film dinajang TIFF dan Venice Internasional Film Festival yang akan hadir di KlikFilm.

Bergman Island

IMdb

Bergman Island adalah sebuah film drama produksi bersama internasional tahun 2021, yang ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve.

Dibintangi oleh Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska dan Anders Danielsen Lie.