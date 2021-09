Setelah 8 Tahun Bermusik, Maruli Tampubolon Luncurkan Album Perdana Berjudul ''Kisahku''

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi sekaligus pengacara kondang Maruli Tampubolon akhirnya secara perdana merilis albumnya berjudul Kisahku.

Semenjak menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Maruli memiliki jadwal padat dengan segudang aktivitas.

Namun hal tersebut tidak membuat Maruli berhenti mengembangkan passionnya di dunia musik.

"Saya coba memberikan warna yang cukup variatif di industri musik. Genre cukup berbeda antara satu lagu dengan yang lainnya tapi di dalam perbedaaan tersebut yang kita temukan adalah music anak bangsa mewarnai Industri Musik Indonesia. Ngga ada salah nya kan? Itulah implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam saya mengekspresikan kecintaan saya terhadap Musik dan Negara all at once," beber Maruli Tampubolon kepada awak media, Rabu (1/9/2021).

Baca juga: Kartika Wang Rilis Single Sepatu Putih, Tentang Rindu dan Kebingungan dalam Romansa Khayalan

Baca juga: Band Radja Bakal Rilis Single Berjudul KAVIR, Sindiran untuk Orang-orang yang Ingin Viral

"Setelah berkecimpung selama delapan tahun lebih di industri musik sebagai profesional singer, saya berterimakasih sama TUHAN bahwa saya diberikan kesempatan untuk merilis album Kisahku," jelasnya.

Total 17 lagu lintas genre dengan style musik dan arransemen yang berbeda dikemas Maruli secara apik di album perdananya itu.

Penyanyi Maruli Tampubolon (Istimewa)

"Tidak terasa sudah ada 17 lagu yang setidak nya ada suara saya disana dan menjadi bagian dari penciptaan karya karya music tersebut. Ya lagu-lagu tersebut sudah ada di berbagai digital platforms sehingga masyarakat bisa mendengar album Kisahku secara gratis," ungkap Maruli.

Baca juga: Tetap Eksis di Masa Pandemi, Repvblik Rilis Single Berjudul Ingkar Janji

Sebagian besar lagu yang berada di album tersebut merupakan hasil karya perjalanan kisah Maruli yang selama ini kebanyakan memproduksi musik lalu hanya di simpan di hp nya untuk dibagikan kepada kalangan-kalangan internal nya saja.

"Banyak sekali orang-orang yang membantu saya di balik pembuatan album ini. Saya suka untuk berkolaborasi untuk menghasilkan semangat baru dan energi positif yang satu frekuensi untuk membentuk suatu Kualitas keindahan Musik. Lagu-lagu di album Kisahku sangat variatif. Ada beberapa lagu yang dibuat dengan tema orkestrasi," terangnya.

"Adapun lagu-lagu yang saya mix and match dengan nuansa pop, R&B, Klasik dan lain sebagainya. Saya juga merasa kualitas vokal itu akan berkembang kalau kita mau mengasahnya dengan konsisten dan tentunya kematangan dan kedewasaan bernyanyi itu hanya bisa kita dapatkan dari pengalaman yang kita lalui," tutur Maruli.