Sinopsis Film Hotel Artemis, Tayang Malam ini Pukul 21.30 WIB di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Hotel Artemis yang akan tayang malam ini di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film ini bercerura tentang seorang perawat pemilik Rumah Sakit Hotel Artemis.

Ia menjalankan tempat tersebut sebagai tempat untuk merawat para penjahat.

Drew Pearce bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis naskah dalam film ini.

Hotel Artemis pertama kali dirilis di United States pada 8 Juni 2018.

Film ini dikemas dalam berdurasi 93 menit.

Pemain film Hotel Artemis adalah Jodie Foster, Sofia Boutella, dan Dave Bautista..

Hotel Artemis telah memenangkan penghargaan pada tahun 2017 di California on Location Awards sebagai Assistant Location Manager of the Year.

Cuplikan adegan di Film Hotel Artemis

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Hotel Artemis dikutip dari Imdb.com Kamis (2/9/2021).

Terjadi kerusuhan pada 21 juni 2028 di Los Angeles.