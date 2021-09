Felicya Angelista Gandeng Song Joong Ki Jadi Brand Ambassador Produknya, Ayya Renita: Proud of You

TRIBUNNEWS.COM - Pesinetron Felicya Angelista kembali membuat geger publik.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu istri Caesar Hito ini memamerkan momen saat video call bersama aktor Song Joong Ki.

Momen tersebut diunggah Felicya Angelista ke akun YouTube channel FELITOgether Official, Senin (30/8/2021).

Dalam video tersebut, wanita yang akrab disapa Feli ini hanya beberapa detik berinteraksi dengan Song Joong Ki.

Baca juga: Sempat Pendarahan, Felicya Angelista Sebut Bayinya Baik-baik Saja, Tapi Posisi Plasenta di Bawah

Baca juga: Caesar Hito Tak Temani Felicya Angelista yang Masuk Rumah Sakit karena Alami Pendarahan, Kenapa?

Felicya Angelista dan Caesar Hito (Instagram @hitocaesar)

Bahkan video tersebut diunggah tanpa audio alias di-mute.

Rupanya, hal itu sengaja dilakukan lantaran Feli menggandeng Song Joong Ki untuk project terbarunya.

Dikutip Tribunnews dari unggahan akun Instagram pribadinya @felicyangelista_, Jumat (3/9/2021), Feli mengunggah cuplikan video iklan produk kecantikannya.

Dalam cuplikan tersebut, tampak Feli mengumumkan sosok pria yang bakal jadi brand ambassador produk pemutihnya.

"Get ready for our new star ambassador (bersiaplah untuk bintang ambasador terbaru kami)," tulis video tersebut.

Sementara itu, melalui caption unggahannya Feli meminta para pengikutnya untuk menebak siapa sosok pria tersebut.