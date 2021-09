Film yang Dibintangi Liam Hemsworth, Nicholas Cage hingga Penelope Cruz Hadir di September 2021

TRIBUNNEWS.COM - Film terbaru aktor Liam Hemsworth yang berjudul Arkansas bakal hadir di KlikFilm September 2021.

Selain itu, ada juga film terbaru Nicholas Cage berjudul Prisoner of the Ghostland.

Masih banyak pilihan film yang dihadirkan di bulan September, bukan hanya dari berbagai genre, tapi juga hadir film-film klasik.

Sebut saja Yakuza Princess, Kandisha, No Man Of Good, Larry Crowne, Les Miserables, Inland Empire, Almodovar.

Kemudian The Girl On The Bridge, Broken Embrace, Volver, The White Ribbon, The Gossip dan masih banyak lagi.

"KlikFilm akan selalu menghadirkan film-film bukan hanya dari berbagai macam genre setiap bulannya. Tapi, kami juga menampilkan film-film klasik yang berkualitas. Selain itu akan ada juga film nasional yang akan hadir setiap bulannya. Kami akan terus berusaha untuk menghapus rasa dahaga pecinta film, dan hanya dengan berlangganan Rp 10 ribu/minggu," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

Untuk penggemar film yang penasaran, berikut adalah beberpa sinopsis film yang hadir di KlikFilm.

Prisoners Of The Ghostland

Prisoners of the Ghostland' mengambil latar di perbatasan berbahaya Kota Samurai di mana perampok bank (Nicolas Cage) dikeluarkan dari penjara dengan imbalan khusus.

Film arahan Sutradara Sion Sono ini, menandai apa yang kemungkinan akan menjadi salah satu upaya paling mengejutkan dan menghibur tahun ini.