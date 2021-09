Marshanda Akan Berobat ke Amerika, Momen Pamitan dengan Keluarga Ben Kasyafani Bikin Haru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis Marshanda ingin melakukan pengobatan penyakit bipolar yang diidapnya saat ini di Amerika Serikat.

Mantan Istri Ben Kasyafani ini harus menetap beberapa bulan guna menjalani pengobatannya penyakitnya itu.

Baca juga: Divonis Idap Bipolar, Marshanda Akui Sempat Tak Terima: Masa Aku Dibilang Punya Penyakit Jiwa

Baca juga: Saat Bercerai dengan Ben Kasyafani, Marshanda Merasa Takut Anak Akan Melupakannya

Melalui laman Instagram pribadinya, Marshanda pun berpamitan dengan sang putri, Sienna Ameerah Kasyafani begitu juga dengan Ben dan istri.

Dalam video yang diunggah baru-baru ini, Marshanda menunjukan raut wajah sedih ketika beberapa kali dipeluk anaknya hasil pernikahannya dengan Ben Kasyafani.

Sebab ia akan berpisah beberapa bulan dengan putri semata wayangnya itu.

Wanita 32 tahun ini pun meluapkan akan kerinduannya ketika akan meninggalkan putri kesayangannya itu.

“Pamitan sebelum ke US, Missing you already and love you so much the love of my life Sienna," tulis Marshanda dikutip dalam laman Instagram pribadinya, Jumat (3/9/2021).

Marshanda dan Ines Istri Ben Kasyafani (Instagram @marshanda99)

Terakhir, Marshanda berharap kepada Ben Kasyafani dan sang istri Nesyana untuk bisa menjaga anaknya.

“Takecare ya ayah @benkasyafani dan mama @nesyanabila. Kita ketemu lagi Oktober nanti Love you all. Aman lancar barokah di Jakarta," ucap Marshanda.

Unggahannya itu pun membuat warganet takjub akan kehangatan hubungan Marshanda dengan keluarga Mantan suaminya itu.

Walaupun telah berpisah keduanya kini kian menunjukan hubungan yang erat untuk sama-sama membesarkan sang buah hati.

"Ku suka kehangatan keluarga ini, suka dg besar hati nya caca menerima segala jalan hidupnya yg pasti engga mudah untum dilalui," tulis warganet dalam kolom komen.

"Suka banget sama keluarga mereka, sudah berpisah namun masih jaga silahturahmi yg baik," timpal lainnya.