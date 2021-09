OST Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Bertabur Musisi Asia, Ada Rich Brian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marvel Music bersama label Interscope hari ini resmi merilis album soundtrack untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Jumat (3/9/2021).

Peluncuran album ini juga dibarengi perilisan film tersebut.

Bertajuk Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: The Album, album tersebut berisi total 18 lagu yang dinyanyikan oleh berbagai musisi Asia.

Selain itu di antara banyak musisi Asia, terdapat nama Rich Brian yang turut berkontribusi dalam perilisan album soundtrack Marvel ini.

Cuplikan adegan Simu Liu yang berperan sebagai Shang Chi dalam film 'Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings' (Istimewa)

Untuk diketahui, Rich Brian adalah penyanyi rap sekaligus penulis lagu asal Indonesia yang beken di Amerika Serikat sejak debutnya pada 2016 lalu.

Selain Rich Brian ada NIKI, Warren Hue, JJ Lin, Zion T, DPR Live, keshi, Mark Tuan dari boygroup asal Korea Selatan GOT7, BIBI, Audrey Nuna, Gen Hoshino musisi asal Jepang, dan Seori, solois asal Korea Selatan yang tengah naik daun.

Tak hanya musisi dari Asia, album soundtrack ini juga menghadiri musisi kenamaan lainnya seperti Saweetie, Anderson Paak, Swae Lee, DJ Snake, dan Jhene Aiko.

Sang sutradara film, Destin Daniel Cretton, bekerja sama dengan produser eksekutif dari perusahaan rekaman 88rising untuk menciptakan album yang ia deskripsikan sebagai detak jantung filmnya.

Bersama Sean Miyashiro selaku pendiri 88rising, Daniel ingin menampilkan generasi baru dari musisi Asia di seluruh dunia dengan menyuntikkan tema besar dari film Shang-Chi, yakni kekeluargaan, warisan, derita, dan penyembuhan.

Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan bagian dari fase keempat Marvel Cinematic Universe setelah Black Widow pada Juli 2021 kemarin.

Diperankan oleh Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, dan Tony Leung, film tersebut akan menampilkan pengalaman kehidupan Asia-Amerika dari kacamata pahlawan super.

Berikut ini kedelapan belas trek dari Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: The Album:

1. Always Rising - NIKI, Rich Brian, dan Warren Hue

2. Diamond + and Pearls – DPR LIVE, DPR IAN, dan peace.

3. In The Dark – Swae Lee dan Jhene Aiko

4. Lazy Susan – 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, dan Warren Hue

5. Nomad – Zion T dan Gen Hoshino

6. Fire in the Sky – Anderson Paak

7. Lose Control – JJ Lin

8. Every Summertime – NIKI

9. Never Gonna Come Down – Mark Tuan dan BIBI

10. Foolish – Rich Brian, Warren Hue, dan Guapdad 4000

11. Clocked Out! – Audrey Nuna dan NIKI

12. Act Up – Rich Brian dan Earthgang

13. Baba Says - Adawa, Shayiting EL, dan Henry Lau

14. Run It – DJ Snake, Rick Ross, dan Rich Brian

15. Swan Song – Saweetie dan NIKI

16. War With Heaven – keshi

17. Hot Soup – 88rising dan Simu Liu

18. Warriors – Warren Hue dan Seori