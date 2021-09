Chord Tunjuk Satu Bintang - Sheila On 7: Akan Ku Ukir Satu Kisah Tentang Kita

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tunjuk Satu Bintang, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Tunjuk Satu Bintang ini termuat di album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, album kedua dari So7, dirilis pada tahun 2000 silam.

Di album ini, termuat pula sejumlah hits andalan dari Sheila on 7 seperti Sahabat Sejati, Shepia hingga Sebuah Kisah Klasik.

Berikut chord Tunjuk Satu Bintang dari Sheila on 7

Intro: F C F C



F C

Bulan.. Bulan.. Bulan.. Bulan..

F C

Bulan.. Bulan.. Ohh..



C Dm

Coba kau tunjuk satu bintang

F Fm C

Sbagai pedoman langkah kita

C Dm

Jabat erat hasil karyaku

F Fm C

Hingga terbias warna syahdu



Reff:

F C

Akan ku ukir satu kisah tentang kita

E Am

Dimana baik dan buruk terangkum oleh indah

F C

Akan ku cerna semua karya cipta kita

E Am

Dimana hitam dan putih terbalut hangatnya cinta



F C

Bulan.. Bulan.. Bulan.. Bulan..

F C

Bulan.. Bulan.. Ohh..



C Dm

Dan bila semua terwujudkan

F Fm C

Di sisimu selalu hariku



Reff:

F C

Akan ku ukir satu kisah tentang kita

E Am

Dimana baik dan buruk terangkum oleh indah

F C

Akan ku cerna semua karya cipta kita

E Am

Dimana hitam dan putih terbalut hangatnya cinta



F C

Bulan.. Bulan.. Bulan.. Bulan..

F C

Bulan.. Bulan.. Ohh..



F C

Bulan.. Bulan.. Bulan.. Bulan..

F C

Bulan.. Bulan.. Ohh..

