Chord Gitar dan Lirik Lagu Dalan Liyane - Hendra Kumbara, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Dalan Liyane yang dipopulerkan oleh Hendra Kumbara.

Bergenre Pop, lagu ini diciptakan dan dibawakan oleh Hendra Kumbara pada akhir November 2019.

Dalan Liyane berkisah tentang seseorang ditinggal kekasihnya yang sangat ia sayangi.

Chord gitar dan lirik lagu Dalan Liyane :

Intro: F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..

C G C

Sopo seng kuat nandang kahanan

Am A Dm

sopo seng ora kroso kelangan

F G Em

ditinggal pas sayang sayange

A Dm

pas lagi jeru jerune

G C

kowe milih dalan liyane..

Int. Fm C

C

Sopo seng kuat ditinggal lungo

Am A Dm

sopo seng atine ora loro

F G Em

kenangan sing wis tak lakoni

A Dm

tak simpen neng njero ati

G C

dewe wes ra dadi siji..

Reff:

F

Yowes ben tak lakoni nganti

G

sak kuat kuate ati

C

pesenku mung siji

Em Am

seng ngati-ati..

A Dm

isoku mung mendem..

G

esuk tekan sonten

C

mergo sadar diri kulo

C

dudu sinten sinten..

F

Yowes ben mung tak pendem roso

G

seng ono neng njero dodo

C

tetep tak dongakno

Em Am

mugo urip mulyo..

A Dm

isoku mung nyuwun

G

mugo ora getun

C

cekap semanten maturnuwun..

Musik: F..G..C Em Am -A

Dm..G..C..

Reff:

F

Yowes ben tak lakoni nganti

G

sak kuat kuate ati

C

pesenku mung siji

Em Am

seng ngati-ati..

A Dm

isoku mung mendem..

G

esuk tekan sonten

C

mergo sadar diri kulo

C

dudu sinten sinten..

F

Yowes ben mung tak pendem roso

G

seng ono neng njero dodo

C

tetep tak dongakno

Em Am

mugo urip mulyo..

A Dm

isoku mung nyuwun

G

mugo ora getun

C

cekap semanten maturnuwun..

Am A Dm

.. isoku mung nyuwun

G

mugo ora getun

C

cekap semanten maturnuwun..

Outro: C

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

