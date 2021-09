Chord Gitar Lagu Sekali Ini Saja - Glenn Fredly: Bersamamu Kulewati Lebih dari Seribu Malam

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul Sekali Ini Saja yang dipopulerkan oleh Glenn Fredly.

Lagu ini termasuk dalam album karya Glenn Fredly bertajuk Selamat Pagi, Dunia! yang dirilis pada tahun 2002.

Video klip lagu Sekali Ini Saja telah diunggah di kanal YouTube Sony Music Entertainment Indonesia pada 15 April 2013.

Hingga kini, Senin (6/9/2021) video klip tersebut telah ditonton lebih dari 8,4 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Sekali Ini Saja - Glenn Fredly:

Intro : C Am Dm G7

Dm G C G F-A#..



D# Gm G Cm

Bersamamu kulewati

F G

Lebih dari seribu malam

D# Gm G Cm

Bersamamu kan ku mau

F A#

Namun kenyataannya tak sejalan



Chorus:

C Am

Tuhan, bila masih

Dm G7

Ku diberi kesempatan

Dm G C

Ijinkan aku untuk mencintanya

C Am

Namun, bila waktuku

F G7

Telah habis dengannya

Dm G C

Biar cinta hidup skali ini saja



D# Gm G Cm

Bersamamu kulewati

F G

Lebih dari seribu malam

D# Gm G Cm

Bersamamu kan ku mau

F A#

Namun kenyataannya tak sejalan



Chorus:

C Am

Tuhan, bila masih

Dm G7

Ku diberi kesempatan

Dm G C

Ijinkan aku untuk mencintanya

C Am

Namun, bila waktuku

F G7

Telah habis dengannya

Dm G C

Biar cinta hidup skali ini saja



G# D# A#

Tak sanggup bila harus jujur

Cm Fm G Gm

Hidup tanpa hembusan nafasnya



Int. : D# Cm Fm Gm Fm A# G



C Am

Tuhan bila waktu

Dm G7

Dapat kuputar kembali

Dm G C G

Sekali lagi untuk mencintanya

C Am

Namun bila waktuku

Dm G7

Telah habis dengannya

Dm G7 Dm G7

Biarkan cinta ini (biarkan cinta ini)

Dm G C

Hidup untuk sekali 'ni saja

Outro: C Am Fm C