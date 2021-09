Jadwal Acara TV Senin 6 September 2021: Drama Korea Descendants Of The Sun di NET TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, dan NET TV dan Indosiar dalam artikel ini.



Ada sejumlah tayangan menarik yang akan disajikan oleh televisi nasional pada Senin, (6/9/2021).



Saksikan Si Doel Anak Sekolahan hingga Preman Pensiun di RCTI.

Jangan lewatkan sinetron Love Story The Series dan Dari Jendela SMP di SCTV.

Sementara itu, di NET TV akan tayang drama Korea Descendants Of The Sun yang dibintangi Song Jong Ki dan Song Hye Kyo.

Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbgai sumber.



RCTI



04:00 - 05:30 WIB Seputar iNews Pagi



05:30 - 06:15 WIB Sergap



06:15 - 07:00 WIB Go Spot



07:00 - 08:15 WIB Sebakul Cinta Gadis Bekatul



08:15 - 10:00 WIB Dahsyatnya 2021



10:00 - 11:30 WIB Silet



11:30 - 12:30 WIB Seputar iNews Siang



12:30 - 14:45 WIB Si Doel Anak Sekolahan

Si Doel Anak Sekolahan (kompas.com)

14:45 - 16:30 WIB Preman Pensiun



16:30 - 18:00 WIB Tukang Ojek Pengkolan



18:00 - 19:30 WIB Putri Untuk Pangeran



19:30 - 21:30 WIB Ikatan Cinta



21:30 - 23:00 WIB Amanah Wali



23:00 - 00:00 WIB Dunia Terbalik



SCTV



04:00 - 04:30 WIB Barakallah



04:30 - 06:00 WIB Liputan 6 Pagi



06:00 - 06:30 WIB Buser Pagi



06:30 - 07:30 WIB Status Selebriti



07:30 - 09:30 WIB FTV Pagi Spesial



09:30 - 11:30 WIB FTV Pagi



11:30 - 12:30 WIB Liputan 6 Siang



12:30 - 14:15 WIB FTV Siang



14:15 - 15:15 WIB Cinta Amara

Cinta Amara SCTV (Tangkapan layar Vidio.com)

15:15 - 17:30 WIB Love Story The Series



17:30 - 19:30 WIB Dari Jendela SMP



19:30 - 21:30 WIB Buku Harian Seorang Istri



21:30 - 23:00 WIB Naluri Hati



23:00 - 00:45 WIB FTV Prime Time



TRANS TV



05:00 - 06:30 WIB Islam Itu Indah



06:30 - 07:30 WIB Insert Pagi



07:30 - 08:30 WIB Good Morning



08:30 - 10:00 WIB Pagi - Pagi Ambyar



10:00 - 11:30 WIB Kopi Viral



11:30 - 12:30 WIB Insert Siang



12:30 - 14:00 WIB Brownis - Obrowlan Manis

Nikita Mirzani saat hadir di acara Brownis TRANSTV, Rabu (29/4/2020). (Capture YouTube TRANSTV OFFICIAL)

14:00 - 15:00 WIB Rumpi No Secret



15:00 - 16:00 WIB Insert Today



16:00 - 17:00 WIB CNN News Update



17:00 - 18:00 WIB Bikin Laper



18:00 - 19:00 WIB Insert Story



19:00 - 19:30 WIB CNN Prime News



19:30 - 21:30 WIB Bioskop Trans TV Special



21:30 - 23:30 WIB Bioskop Trans TV



23:30 - 01:30 WIB Bioskop Trans TV



Trans 7



04:00 - 04:30 WIB Super Tawa



04:30 - 05:30 WIB Ojol Story



05:30 - 06:00 WIB Cahaya Pagi



06:00 - 07:00 WIB Redaksi Pagi



07:00 - 07:30 WIB Ragam Indonesia



07:30 - 08:00 WIB Selebrita Pagi



08:00 - 08:30 WIB Trending



08:30 - 09:30 WIB InLine



09:30 - 10:30 WIB Jangan Putus Dulu



10:30 - 11:00 WIB Selebrita Siang



11:00 - 11:30 WIB Warga +62



11:30 - 12:00 WIB Redaksi Siang



12:00 - 12:30 WIB Juru Masak Cilik



12:30 - 13:00 WIB Si Bolang: Bocah Petualang

Si Bolang (NET)

13:00 - 13:30 WIB Si Otan



13:30 - 14:15 WIB Indonesiaku



14:15 - 15:15 WIB Redaksi



15:15 - 16:15 WIB Jejak Si Gundul



16:15 - 17:15 WIB Makan Receh



17:15 - 18:00 WIB Selebrita Expose



18:00 - 19:00 WIB On The Spot



19:00 - 20:00 WIB The Police



20:00 - 20:30 WIB Misteri Dunia



20:30 - 21:30 WIB Opera Van Java



21:30 - 22:45 WIB Lapor Pak!



22:45 - 23:15 WIB Krim Malam



23:15 - 23:45 WIB Redaksi Malam



23:45 - 00:15 WIB Sport7



NET TV



04:00 - 05:00 WIB 86



05:00 - 05:30 WIB Hafiz & Hafizah



05:30 - 07:00 WIB Hello Jadoo



07:00 - 09:00 WIB Digimon Universe App Monster



09:00 - 09:30 WIB Ipop



09:30 - 10:00 WIB Diary Bahagia



10:00 - 10:30 WIB Keluarga Asik



10:30 - 11:30 WIB Selamat Siang Indonesia



11:30 - 12:30 WIB The Return Of Superman



12:30 - 13:30 WIB PotenDogs



13:30 - 15:00 WIB Detective Conan



15:00 - 17:00 WIB Shinbi's House



17:00 - 18:00 WIB Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo



18:00 - 19:00 WIB Descendants Of The Sun

Descendants of the Sun (forums.soompi.com)

19:00 - 20:00 WIB Zombie Detective



20:00 - 21:00 WIB Kurulus: Osman



21:00 - 22:00 WIB 86



22:00 - 23:00 WIB Jatanras



23:00 - 00:00 WIB One Championship Warrior



Indosiar



03:30 - 04:30 WIB Mamah Dan Aa Beraksi



04:30 - 06:00 WIB Fokus Pagi



06:00 - 10:30 WIB Kiss Pagi



10:30 - 11:00 WIB Patroli



11:00 - 11:30 WIB Fokus



11:30 - 13:30 WIB Kisah Nyata Spesial



13:30 - 15:00 WIB Pintu Berkah Siang



15:00 - 16:30 WIB Suara Hati Istri



16:30 - 18:30 WIB Suara Hati Nur



18:30 - 20:30 WIB Suara Hati Istri Anjani



20:30 - 00:30 WIB Audisi Bintang Pantura



