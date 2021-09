Chord Gitar dan Lirik Lagu Seribu Tahun Lamanya - Jikustik: Walau Harus Menunggu

TRIBUNNEWS.COM - Jikustik merupakan grup musik asal Yogyakarta.

Jikustik dibentuk pada 26 Februari 1996 dan musik grup ini bergenre pop.

Lagu Seribu Tahun Lamanya merupakan single andalan Jikustik di album pertama mereka Seribu Tahun yang dirilis pada tahun 2000 dan ditambahkan (repackage) 3 lagu pada tahun 2001.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Seribu Tahun Lamanya - Jikustik:

[Intro] F C# C 2x

F D Gm

Bila kau sanggup untuk melupakan dia

C F

Biarkan aku hadir dan menata

D Gm C

Ruang hati yang telah tertutup lama oooo

F D Gm

Jika kau masih ragu untuk menerima

C F

Biarkan hati kecilmu bicara

D Gm C

Karena ku yakin kan datang saatnya ooo

A# Am

Kau jadi bagian hidupku

Gm C

Kau jadi bagian hidupku

[Chorus]

F Dm

Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

F Dm

Biarkan terjadi wajar apa adanya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

F D Gm

Jika kau masih ragu untuk menerima

C F

Biarkan hati kecilmu bicara

D Gm C

Karena ku yakin kan datang saatnya ooo

A# Am

Kau jadi bagian hidupku

Gm C

Kau jadi bagian hidupku

[Chorus]

F Dm

Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

F Dm

Biarkan terjadi wajar apa adanya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

C# G#

Selama apapun itu

F# C

ku kan setia menunggu

[Solo] A#m... C

A# Am

Kau jadi bagian hidupku

Gm C

Kau jadi bagian hidupku

[Chorus]

F Dm

Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

F Dm

Biarkan terjadi wajar apa adanya

Gm C

Walau harus menunggu seribu tahun lamanya

[Outro] F C# C 2x

(Tribunnews.com/Mohay)