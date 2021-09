Koes Hendratmo di Mata Keluarga, Sosok yang Sangat Menyenangkan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi dan presenter senior Koes Hendratmo meninggal pada usia 78 tahun.

Pria kelahiran Yogyakarta tersebut mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi di akhir tahun 1960-an.

Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, Koes juga dikenal sebagai presenter dalam acara “Berpacu dalam Melodi” sejak tahun 1988.

Koes Hendratmo merupakan sosok yang menyenangkan di mata keluarga, dirinya berpulang tepat setelah 4 bulan kepergian sang istri Aprilia Puspitawati, Selasa (7/9/2021).

“Almarhum orang yang sangat menyenangkan di mata keluarga," ucap Boy Kelana yang merupakan adik ipar Koes, Selasa (7/9/2021).

"Kebetulan beliau adalah suami dari kakak saya almarhumah Aprilia Puspitawati yang sudah berpulang juga pada tanggal 20 Mei 2021 yang lalu.

Adik ipar Koes Hendratmo, Boy Kelana saat ditemui di rumah duka, dikawasan Joglo, Jakarta Barat, Selasa (7/9/2021).

Meninggalnya Koes Hendratmo ini pun terhitung telah 100 hari setelah sang istri meninggal dunia.

"Jadi baru sekitar 100 hari yang lalu dan sekarang disusul oleh mas Koes,” ungkapnya.

Koes sendiri telah memiliki beberapa album studio seperti Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, Koes Hendratmo meninggal pada pukul 11.09 WIB di kediamannya, di kawasan Joglo Jakarta Barat.

Jenazah almarhum Koes Hendratmo disemayamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada pukul 18.00 WIB setelah sebelumnya menunggu kedatangan sang anak, Bonita.

Koes Hendratmo ditemukan di rumahnnya dengan keadaan sudah tak sadarkan diri.

Saat ditemui, Koes Hendratmo sempat dibawa ke rumah sakit Sari Asih, Ciledug. Namun dokter menyatakan jika Koes telah meninggal dunia.