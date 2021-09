Atta-Aurel Beri Kejutan Ultah untuk Amora, Raul Lemos: Masih Kurang Kehadiran Azriel Hermansyah

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan selebgriti Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar datang di acara ulang Amora Lemos.

Tidak hanya datang, Atta dan Aurel juga memberikan kejutan hadiah untuk Amora.

Mereka terlihat memberikan boneka berwarna krem dengan ukuran jumbo kepada anak pertama Krisdayanti dan Raul Lemos itu.

Diketahui, Krisdayanti menggelar acara syukuran ulang tahun Amora yang ke-10 tahun.

Acara digelar secara sederhana dan hanya mengundang keluarga terdekat saja.

Terkait momen itu, Raul Lemos melalui akun Instagram pribadinya, @raul lemos, turut membagikan momen saat ulang tahun sang putri.

Ia mengucap syukur atas pertambahan usia Amora.

Namun di akhir keterangan foto, Raul Lemos justru menyinggung soal ketidakhadiran Azriel.

"Alhamdulillah, the beauty of togetherness ! spread love each other.

Still lacking of Azriel Hermansyah presence," tulis Raul Lemos.