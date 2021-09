Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Memilih Setia - Fatin Shidqia: Inilah Akhirnya Harus Ku Akhiri

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu berjudul Aku Memilih Setia.

Lagu Aku Memilih Setia dipopulerkan oleh penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, Fatin Shidqia Lubis.

Diketahui lagu ini telah dirilis pada 2013, lalu.

Chord gitar dan lirik lagu Aku Memilih Setia - Fatin Shidqia:

Intro : G D C G Am D G G C Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta D G Mungkin engkau adalah salah satunya Em Am Namun engkau datang di saat yang tidak tepat C D G Cintaku telah dimiliki C D Em Inilah akhirnya harus ku akhiri Am D G Sebelum cintamu semakin dalam C D Em Maafkan diriku memilih setia Am G C D G Walaupun kutahu cintamu lebih besar darinya G C Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu D G Walau besar dan tulusnya rasa cintamu Em Am Takkan mungkin untuk membagi cinta tulusku C D G Dan aku memilih setia C D Em Inilah akhirnya harus ku akhiri Am D G Sebelum cintamu semakin dalam C D Em Maafkan diriku memilih setia Am G C D G Walaupun kutahu cintamu lebih besar darinya C G Em Am G OOOuuu.... huhuuu.. Am D G Em Am D Am G Seribu kali logika ku untuk menolak Am G D Tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku Am G Em Bila saja diriku ini masih sendiri Am G C D Pasti ku kan memilih ... kan memilih kamu..uuu.. C D Em Inilah akhirnya harus ku akhiri Am D G Sebelum cintamu semakin dalam C D Em Maafkan diriku memilih setia Am G C Walaupun kutahu cintamu..ooohh.. Am G C D Walaupun kutahu cintamu lebih besar daaa.. G Darinya... D C G Am D G

(Tribunnews.com)