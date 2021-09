Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata: Ku Pikir Kau Sudah Melupakan Aku

TRIBUNNEWS.COM – Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Milikmu (Malam Ini) yang dinyanyikan oleh Pongki Barata.

Kunci gitar lagu Aku Milikmu (Malam Ini) dapat dimainkan dari kunci C.

Lagu ini, termuat dalam album milik Pongki yang bertajuk Sunrise.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata:

[intro] C D G 2x





G GMaj7 G GMaj7

ku pikir kau sudah melupakan aku

C Bm Am D

ternyata hatimu masih membara untukku

G GMaj7 G GMaj7

waktu kan berlalu tetapi tidak cintaku

C Bm Am Cm D

dia mau menunggu untukmu untukmu



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



[intro] C D G



G GMaj7 G GMaj7

waktu kan berlalu tetapi tidak cintaku

C Bm Am Cm D

dia mau menunggu untukmu untukmu



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



[solo] G

C Bm Am D



[chorus]

C D G

aku milikmu malam ini

C D Em

kan memelukmu sampai pagi

C B Em

tapi nanti bila ku pergi

Am D G

tunggu aku di sini



Am D G

tunggu aku di sini

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Seribu Tahun Lamanya - Jikustik: Walau Harus Menunggu

Baca juga: Chord Gitar Lagu Di Batas Kota Ini - Tommy J Pisa: Janganlah Kau Sesali Janganlah Kau Tangisi