Chord Hingga Ujung Waktu - Sheila on 7: Jangan Pernah Berhenti Memilikiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Hingga Ujung Waktu, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7.

Lagu Hingga Ujung Waktu ini termuat di album Sheila on 7 yang bertajuk 07 Des, dirilis pada 2002 silam.

Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa beruntung karena telah dipertemukan dengan kekasihnya dan berharap kekasihnya selalu ada sampai maut memisahkan.

Berikut chord Hingga Ujung Waktu dari Sheila on 7

[Intro] C#m F# C#m F# C#m B Serapuh kelopak sang mawar A Abm F#m B Yang di sapa badai berselimutkan gontai E F# F#m Saat aku menahan sendiri di terpa B C#m F# C#m F# Dan luka oleh senja C#m B Semegah sang mawar di jaga A Abm F#m B Matahari pagi bermahkotakan embun E F# F#m Saat engkau ada di sini dan pekat B E C# Pun berakhir sudah B Bbm Akhirnya aku menemukanmu Abm C# F# Saat ku bergelut dengan waktu B Bbm Beruntung aku menemukanmu B C# B Jangan pernah berhenti memilikiku C# F# Hingga ujung waktu [Intro] Abm F# Abm [Overtone]

Ebm C# Setenang hamparan samudra B Bbm Dan tuan burung camar Abm C# Takkan henti bernyanyi F# Ab Saat aku berkhayal denganmu Abm C# F# Eb F Dan janjipun terukir sudah Bb F# Jika kau menjadi istriku nanti Ebm Ab Pahami aku saat menangis Bbm Fm Saat kau menjadi istriku nanti F# Ab F# Jangan pernah berhenti memilikiku Ab C# Hingga ujung waktu C# Ebm Jika kau menjadi istriku nanti F# C# Pahami aku saat menangis (wow wow) C# Ebm Saat kau menjadi istriku nanti F# Ab F# Jangan pernah berhenti memilikiku Ab C# Hingga ujung waktu





(Tribunnews.com)