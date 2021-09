Jihane Almira Buka Suara soal Dugaan Andre Sleigh Hina Indonesia, Nyatakan Siap Maju Bela Negara

TRIBUNNEWS.COM - Nama Jihane Almira dan Direktur Miss Supranational, Andre Sleigh tengah menjadi sorotan warganet Indonesia.

Pasalnya, Andre Sleigh diduga telah menyinggung dan menghina nama Indonesia.

Awalnya, direktur dan kreatif Miss Supranational sempat menyebut nama Indonesia dengan nada kesal.

Kala itu, Anntonia Porsild, Miss Supranational perwakilan dari Thailand sedang melakukan Instagram Live.

"Oh I'm so sick of this f***ing Indonesia (aku sangat muak dengan orang Indonesia ini)," terdengar suara Andre dalam video live tersebut.

Mengetahui hal itu, Jihane Almira sebagai perwakilan dari Indonesia di ajang Miss Supranational tak terima.

Jihane menyatakan siap membela negara Indonesia.

Baca juga: Aghniny Haque dan Jihane Almira Ceritakan Momen Latihan Adegan Mesra di Lokasi Syuting

Ia mengunggah foto bendera Indonesia merah putih dan menuliskan pesan menohok.

Hal itu ia diketahui dalam akun Instagram-nya @jihanealmira pada Selasa (7/9/2021).

Jihane Almira buka suara terhadap hinaan Andre Sleigh

"Niat dan tujuan utama saya adalah untuk membanggakan dan merepresentasikan INDONESIA/NS dengan baik juga secara optimal.