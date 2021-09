Sheila Marcia Ungkap Alasan Hapus Tato di Tubuhnya, Sebut Ingin Beri yang Terbaik untuk Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Artis Sheila Marcia memutuskan untuk menghapus beberapa tato di tubuhnya.

Diketahui, Sheila Marcia menghapus tato yang ada di area wajah dan beberapa di tangannya.

Keinginan menghilangkan tato, diakui Sheila Marcia muncul dari keinginan hatinya sendiri

Hal ini diketahui dari unggahan Sheila di Instagram Story miliknya @itssheilamj, Rabu (8/9/2021).

"Untuk jelasnya, diriku sendiri juga nggak tahu kenapa pengin hapus tato."

"Tapi it is just there, di hati aku ada niatan untuk ngilangin seni rajah ini dari tubuhku."

"Kalaupun tidak mampu semuanya, yang pasti ada beberapa yang benar-benar ingin aku hapus dan tidak lagi terukir di tubuhku," tulis Sheila.

Sheila Marcia akhirnya membuat keputusan untuk menghapus beberapa tato di tubuhnya. (Kolase Instagram @itssheilamj)

Ibu empat anak ini mengungkap alasannya ingin menghapus tato untuk Tuhan dan keluarganya.

Sheila Marcia menyebut keluarganya selalu mencintainya tanpa syarat.

Sehingga Sheila ingin memberikan yang terbaik.