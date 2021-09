Chord Gitar Lagu Tanpa Tergesa - Juicy Luicy, Kunci Dimulai dari C: Jangan Minta Jatuh Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tanpa Tergesa" yang dipopulerkan oleh Juicy Luicy.

Lirik lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin merasakan jatuh cinta, namun dia masih butuh waktu untuk sembuh dari masa lalunya.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Emotion Entertainment.

Hingga kini, Kamis (9/9/2021) video tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Tanpa Tergesa - Juicy Luicy:

[Verse 1]

C

Jaga dulu jarak kita

Em

Jika tak ingin akhirnya

Dm G

Kau menangis lagi

C

Jangan terlalu kau dekat

Em

Jangan buat terikat

Dm G

Coba kau rasakan lagi



[Pre-Chorus]

Em Dm

Mungkin kau dapat perannya

Em G

Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em A

Sakit sebelumnya masih kurasa

Dm G C

Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua



[Verse 2]

C

Jangan terlalu kau dekat

Em

Jangan buat terikat

Dm G

Coba kau rasakan lagi



[Pre-Chorus]

Em Dm

Mungkin kau dapat perannya

Em G

Tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em A

Sakit sebelumnya masih kurasa

Dm G C

Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua



[Chorus]

F G

Jangan minta jatuh cinta

Em Am

Luka lama ku juga belum reda

Dm G C

Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya

F G

Bukan ku tak jatuh cinta

Em A

Lelah ulang kesalahan yang sama

Dm Em

Ku ingin kita jalani cinta (ku ingin kita)

F G

Ku ingin kita jalani cinta

C

Tanpa tergesa

C

Tanpa tergesa

