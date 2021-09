Jonathan Frizzy Pendiam, Indra Bruggman Tak Menyangka Sahabatnya Akan Cerai dengan Dhena Devanka 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indra Bruggman tak menyangka jika rumah tangga sahabatnya, Jonathan Frizzh dan Dhena Devanka bermasalah.

Apalagi saat ini keduanya akan bercerai dan sidang perdananya akan digelar 16 September mendatang.

Indra Bruggman sadar dalam sebuah hubungan akan ada naik turunnya, namun ia tak menyangka hubungan Ijonk dan Dhena selama belasan tahun akan berakhir.

Baca juga: Keluarga Jonathan Frizzy Kecewa Pada Dhena Devanka, Sudah Damai Malah Dilaporkan

Baca juga: Jonathan Frizzy Klaim Dapat Perlakukan KDRT dari Istri

"Ya nggak nyangka, ya namanya hubungan pasti ada up and down," kata Indra Bruggman di kawasan Jl. Kapten Tendean Jakarta Selatan, Rabu (8/9/2021).

"Nggak bisa terus-terusan manis, baik, pasti adalah masalahnya, namanya hidup," tuturnya.

instagram @ijonkfrizzy (instagram @ijonkfrizzy)

Indra Bruggman mengaku tak tahu masalah rumah tangga yang dihadapi sahabatnya itu, sebab selama ini Ijonk tak pernah terbuka soal rumah tangganya.

"Emang iya pendiem, jarang ngomong dia," ungkapnya.

"Beda sama saya, saya tuh orangnya lebih banyak ngomong," jelas Indra

Sekedar informasi Jonathan Frizzy digugat cerai Dhena Devanka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021.

Sebelumnya menggugat cerai, Dhena juga melaporkan Jonathan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan KDRT pada 21 Mei 2021 lalu.

Jonathan sendiri telah membantah tudingan tersebut dan kini melaporkan balik Dhena dengan tudingan serupa.

Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka menikah pada Mei 2012, selama 9 tahuk pernikahan keduanya dikaruniai 3 orang anak.