PROFIL Steve Burns, Pembawa Acara Blue's Clues, Berikut Perjalanan Kariernya

Steve Burns dalam Blue's Clues and You!

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil Steve Burns yang menjadi pembawa acara dalam serial Blue's Clues.

Pemilik nama lengkap Steve Michael Burns ini merupakan seorang entertainer asal Amerika Serikat.

Nama Steve populer setelah menjadi pengisi acara dalam serial TV Blue's Clues.

Melansir Nickelodeon, Steve berperan sebagai remaja laki-laki yang berusaha memecahkan petunjuk bersama anjing peliharaannya, Blues.

Dikutip dari imdb.com, Steve lahir pada 9 Oktober 1973 di Boyertown, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Putra dari pasangan Joseph Burns Jr dan Janet Burns ini memiliki dua kakak perempuan bernama Jennifer dan Karen Burns.

Dikutip dari legit.ng, Steve bersekolah di SMA Boyertown Area di Berks County dan lulus pada tahun 1992.

Setelah menyelesaikan sekolah, ia melanjutkan beasiswa ke DeSales University di Pennsylvania.

Ia memulai kariernya di New York dalam film Law and Order and Life on the Streets.

Kemudian, ia memasuki industri hiburan sebagai artis pengisi suara untuk iklan.