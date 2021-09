Verrell Bramasta Akui Masih Cinta dengan Natasha Wilona

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta mengungkapkan dirinya masih cinta kepada Natasha Wilona.

Diketahui, Natasha Wilona adalah mantan kekasih dari Verrell Bramasta.

Meskipun keduanya sudah lama putus, tapi hingga kini pertemanan mereka tetap terjalin.

Mengenai ini, putra sulung Venna Melinda mengatakan dirinya masih memiliki perasaan pada Wilona.

Namun, karena beda keyakinan, alasan tersebut yang membuat dirinya tidak bisa balikan dengan mantan kekasihnya itu.

Baca juga: Verrell Bramasta dan Ranti Maria Sukses Bawa Sinetron Putri Untuk Pangeran Raih 500 Episode

Baca juga: Tolak Tawaran dari Uya Kuya, Verrell Bramasta Beberkan Alasan Tak Jadi Jual Rumahnya

"Kalau Wilona satu agama sama lu, lu balikan enggak?" tanya Boy William, di vlog kanal YouTubenya, Kamis (9/9/2021).

"Apa? Sudah lima menit? I should, I think yeah...," jawab Verrell mencoba mengalihkan pembicaraan.

Lanjutnya, Verrel kembali mengatakan kalau dirinya masih sangat peduli dan mencintai mantan kekasihnya itu.

"I do care, yeah, I still love her," jawab Verrell," ungkap Verrel.

Meskipun saat ini keduanya sudah tidak menjalin asmara, baik Verrell ataupun Wilona, keduanya terlihat masih saling mendukung layaknya seorang adik kakak.

Sementara itu, dalam obrolan lainnya bersama Boy, Verrell sangat syok ketika dirinya ditanya masih perjaka atau tidak.

"Lu masih perjaka nggak?" tanya Boy, yang kemudian langsung dijawab Verrel malu-malu, "No."