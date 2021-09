Chord Gitar Di Antara Kalian - D'Masiv: Lupakan Aku, Kembali Padanya Aku Bukan Siapa-siapa Untukmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Di Antara Kalian oleh D'Masiv.

Di Antara Kalian - D'Masiv

Em

Ku akui ku sangat

Am C

Sangat menginginkanmu

G F#m

Tapi kini ku sadar ku di antara kalian

Am Bm

Aku tak mengerti

C D

Ini semua harus terjadi

Em

Ku akui ku sangat

Am C

Sangat mengharapkanmu

G F#m

Tapi kini ku sadar ku tak akan bisa

Am Bm

Aku tak mengerti

C D

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Am D G C Bm

Lupakan aku, kembali padanya

Am Bm Em D

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Am D G C Bm

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Am Bm C

Ku harus memilikimu s'lamanya

Em D C

Aa.. aa..

Em

Ku akui ku sangat

Am C

Sangat menginginkanmu

G F#m

Tapi kini ku sadar ku di antara kalian

Am Bm

Aku tak mengerti

C D

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Am D G C Bm

Lupakan aku, kembali padanya

Am Bm Em D

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Am D G C Bm

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Am Bm C

Ku harus memilikimu s'lamanya

[Interlude] Em Am C G F#m (2x)

Am Bm

Ooh aku tak mengerti

C D

Ini semua harus terjadi

[Chorus]

Am D G C Bm

Lupakan aku, kembali padanya

Am Bm Em D

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Am D G C Bm

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Am Bm C

Ku harus memilikimu s'lamanya

Am D G C Bm

Lupakan aku, kembali padanya

Am Bm Em D

Aku bukan siapa-siapa untukmu

Am D G C Bm

Ku cintaimu, tak berarti bahwa

Am Bm C

Ku harus memilikimu s'lamanya



Em D C

Aa.... a a..

Em D C

Aa.... a a

(Tribunnews.com)

