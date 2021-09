Chord Gitar dan Lirik Lagu Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen: Sungguh Ku Gila Karenamu

TRIBUNNEWS.COM - Dalam artikel ini terdapat chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Sumpah Ku Mencintaimu.

Chord dan Lirik Lagu Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen:

[Intro] C D Bm E Am D G

C D Bm E Am D



G E Am

Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu

Cm G

Kau kan rasa cinta yang terdalam

E Am

Bersamaku kamu bisa bahagia

D

Selamanya



G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am

Dan denganku kitakan bahagia

D

Selamanya ooh.



[Chorus]

C D Bm E Am

Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu

D G E Am

Sumpah mati hatiku untukmu tak ada yang lain

D Bm E Am

Mati rasaku tanpamu, henti nafasmu karnamu

D G Am D

Sumpah mati aku cinta



G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am

Dan denganku kitakan bahagia

D D

Selamanya ooh, oh oh..



[Interlude] Em A Dm G F Em

A Dm G



Am D Bm E

Sumpah ku, sungguh ku

Am D G

Sumpah mati hatiku untukku

E F#m Am

Tak ada yang lain



D Bm E Am

Mati rasaku tanpamu, henti nafasmu karnamu

D E

Sumpah mati aku cinta ooh.. oh



C D Bm E Am

Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu

D G E Am

Sumpah mati hatiku untukmu tak ada yang lain

D Bm E Am

Mati rasaku tanpamu, henti nafasmu karnamu

D G

(Sumpah mati aku cinta)

C D Em C D G

sumpah mati aku cinta..

C D Em C D

Sumpah mati, ku cinta sungguh cinta

Video Klip

