Chord Gitar Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul "Mendung Tanpo Udan" yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Lirik lagu "Mendung Tanpo Udan" diciptakan oleh Kukuh Prasetya Kudamai.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Ndarboy Genk.

Hingga kini, Minggu (12/9/2021) video klip lagu tersebut telah ditonton lebih dari 29 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk:

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Intro) G Bm Em D C D#

G Em

mlaku bebarengan.

C D

bendino sayang sayang..

G Em

sedih lan kebahagiaan

C D

dilewati.. tahun-tahunan..

(Intro) C D G -D/F# Em

Am C D..

G Em

padu meneng-menengan..

C D

barkui kangen-kangenan..

G Em

kadang bedo pilihan

C D

nganti.. pedot balikan..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am D

kabeh kui sing diarani perjalanan..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

(Int.) C D Bm E

Am D G G7..

C D B Em

Am D G..

C G

mendung tanpo udan..

Am Bm

ketemu lan kelangan

C G Am

kabeh kui sing diarani perjalanan..

D

hoo wo..

(Chorus)

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

C D

awak dewe tau nduwe bayangan

Bm E

besok.. yen wes wayah omah omahan

Am D

aku moco koran sarungan

G G7

kowe belonjo dasteran..

C D

nanging, saiki wes dadi kenangan

Bm E

aku.. karo kowe wes pisahan

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan..

Am D

aku kiri kowe kanan..

G

wes bedo.. dalan

Baca juga: Chord Gitar Ojo Nangis - Ndarboy Genk, Kunci Dimainkan dari G: Aku Nyerah, Seng Bubrah Ben Bubrah

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Balungan Kere - Ndarboy Genk, Kunci dari C: Mbiyen Aku Tau Kelangan

Baca juga: Chord Gitar Lintang Sewengi - Ndarboy Genk, Kunci C: Aku Lan Kowe Cukup Sewengi Wae

(Tribunnews.com)

Berita lainnya terkait Chord Gitar