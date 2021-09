Sinopsis Film Doraemon: Nobita and The Birth of Japan, Zaman Prasejarah Jepang, Tayang Malam Ini

Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film Doreamon The Movie: Nobita and The Birth of Japan, tayang malam ini di Bioskop Trans TV pukul 19.30 WIB, Minggu (12/9/2021).

Doraemon adalah kartun asal Jepang yang bercerita tentang kehidupan robot kucing dari abad ke-22 bernama Doraeman bersama anak SD, Nobi Nobita di abad ke-21.

Karakter Doraemon ini berasal dari sebuah komik karya Fujiko Fujio.

Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan ini berdurasi 1 jam 54 menit.

Film Doraemon ini disutradarai oleh Shinnosuke Yakuwe.

Shin Ei Animation adalah perusahaan film yang mendanai film ini.

Dikutip dari imdb, film ini memiliki genre petualangan, fantasi, fiksi ilmiah, dan komedi.

Beberapa pengisi suara dalam film kartun ini adalah Megumi Ohara, Tomokazo Seki, Yumi Kakazu, Subaru Kimura, dan Wasabi Mizuta.

Sinopsis Film Doraemon The Movie: Nobita and The Birth of Japan



Film ini menceritakan tentang Doraemon, Nobita, dan teman-temannya dalam sebuah misi menyelamatkan anak laki-laki bernama Kukuru.