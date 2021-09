BLACKPINK Pertahankan Posisi Girl Grup K-Pop Terpopuler hingga Agustus 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Debut Lisa bulan ini, membuat BLACKPINK berada di posisi teratas girl grup terpopuler berdasarkan lembaga survey.

Selain itu, pada 10 September lalu, BLACKPINK juga menjadi artis no.1 di YouTube dengan pengikut terbanyak mengalahkan Justin Bieber. Kini, BLACKPINK memiliki 66,3 juta subcriber di YouTube.

Tak hanya bulan ini, Agustus lalu BLACKPINK juga kokoh menjadi girl grup yang banyak dicari di pencarian internet berdasarkan lembaga survey.

Dikutip Tribunnews.com dari Soompi, Senin (13/9/2021), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) mengumumkan peringkat kategori girl grup K-Pop terpopuler untuk September 2021.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai girl grup, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 12 Agustus hingga 12 September 2021.

BLACKPINK mempertahankan posisi mereka di puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 3.702.433, menandai kenaikan 14,16 persen dalam skor mereka sejak Agustus lalu.

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci BLACKPINK termasuk "Lisa," "YouTube," dan "Lalisa," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "melampaui," "rekor," dan "debut."

Analisis positif-negatif kelompok mengungkapkan skor 84,07 persen reaksi positif.

Sementara itu, Girls' Generation berada di urutan kedua setelah melihat peningkatan 53,49 persen dalam indeks reputasi merek mereka sejak bulan lalu. Total skor grup untuk bulan September menjadi 3.601.929.

Red Velvet mempertahankan posisi mereka di tempat ketiga dengan indeks reputasi merek 3.552.477, menandai kenaikan skor mereka sebesar 42,47 persen sejak Agustus.

Terakhir, aespa dan TWICE melengkapi lima besar untuk bulan ini di tempat keempat dan kelima.

Berikut 10 girl grup K-Pop peringkat teratas untuk September 2021:

1. BLACKPINK

2. SNSD

3. Red Velvet

4. aespa

5. TWICE

6. Brave Girls

7. Oh My Girl

8. Lovelyz

9. MAMAMOO

10. Apink