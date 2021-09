Chord Gitar dan Lirik Lagu Tanah Airku - Ibu Sud, Kunci dari C: Tanah Airku Tidak Kulupakan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Tanah Airku, kunci dimulai dari C.

Tanah Airku merupakan lagu nasional yang ditulis oleh seorang seniman musik pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

Ia adalah Ibu Soed (Sud).

Baca juga: Chord Saat Aku Lanjut Usia - Sheila On 7, Sampai Jumpa di Kehidupan yang Lain

Baca juga: Chord Gitar Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan

Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud

C

Tanah airku tidak kulupakan

Dm C

Kan terkenang selama hidupku

F C

Biarpun saya pergi jauh

G C

Tidak kan hilang dari kalbu

C Dm

Tanah ku yang kucintai

G C

Engkau kuhargai

C

Walaupun banyak negri kujalani

Dm C

Yang masyhur permai dikata orang

F C

Tetapi kampung dan rumahku

G C

Di sanalah kurasa senang

C Dm

Tanahku tak kulupakan

G C

Engkau kubanggakan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Putih - Kerispatih: Untuk Kembali Padamu Lagi

C

Tanah airku tidak kulupakan

Dm C

Kan terkenang selama hidupku

F C

Biarpun saya pergi jauh

G C

Tidak kan hilang dari kalbu

C Dm

Tanah ku yang kucintai

G C

Engkau kuhargai

C

Walaupun banyak negri kujalani

Dm C

Yang masyhur permai dikata orang

F C

Tetapi kampung dan rumahku

G C

Di sanalah kurasa senang

C Dm

Tanahku tak kulupakan

G C

Engkau kubanggakan

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Chord Gitar